В "Дії" появилась военная облигация "Бердянск"

В "Дії" добавили новую облигация - "Бердянск", имеющую процентную ставку 14% и дату выплаты до 10.05.2023 года. Об этом 2 ноября сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Бердянск - это город, который украинцы любят за яркий курортный сезон. Но в этом году из-за российского вторжения у нас не было возможности поехать на теплое Азовское море. Однако в наших силах ускорить деоккупацию города - приобрести военные облигации в "Дії", - отметил министр.

Он отметил, что за покупку облигации "Бердянск" отсутствует комиссия или дополнительные платежи. В "Дії" также доступны "Севастополь", "Донецк", "Мариуполь", "Херсон" и "Мелитополь".

Все они отображаются в приложении как документ. Как отметил Федоров, каждая такая облигация — это собственное упоминание о вкладе в деоккупацию наших городов и поддержку ВСУ.

Каждый украинский может приобрести гособлигации и получать доход до 16% годовых. Для этого нужно вложить хотя бы 1000 грн. Delo.ua рассказывало, как это сделать в "Дії".

Уточняем, что Кабинет министров утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія") 16 сентября 2022 года.