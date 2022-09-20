В скором времени украинцы смогут приобрести военные облигации в приложении "Дія", чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"ВСУ продолжают свое молниеносное контрнаступление, освобождая украинские города. Скоро появится возможность стать спонсором победы, приобретя военные облигации в "Дія"", - отметил Федоров.

По его словам, команда Минцифры работает над запуском облигаций в приложении.

"Вы сможете приобрести их, чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами", - отметил министр.

Он также сообщил, что каждая облигация будет иметь название временно оккупированного города.

"То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым - финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг", - пояснил Федоров.

Министр подчеркнул, что военные облигации в "Дія" – это классический win-win: спонсирование победы Украины над Россией и гарантированная прибыль.

Все детали новой услуги в "Дія" Федоров пообещал обнародовать позже.

Отметим, Кабинет министров на заседании 16 сентября утвердил порядок приобретения военных облигаций внутреннего государственного займа средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг "Дія".