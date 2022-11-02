У Дії з’явилася військова облігація "Бердянськ"

У "Дію" додали нову облігація — "Бердянськ", що має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року. Про це 2 листопада повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Бердянськ — це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста — придбати військові облігації в "Дії", — зазначив міністр.

Він зазначив, що за покупку облігації "Бердянськ" відсутня комісія чи додаткові платежі. В "Дії" також доступні "Севастополь", "Донецьк", "Маріуполь", "Херсон" та "Мелітополь".

Всі вони відображаються в застосунку як документ. Як зазначив Федоров, кожна така облігація — це власне нагадування про внесок у деокупацію наших міст та підтримку ЗСУ.

Кожен українець може придбати держоблігації та отримувати дохід до 16% річних. Для цього потрібно вкласти хоча б 1000 грн. Delo.ua розповідало, як це зробити в "Дії".

Уточнюємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок придбання військових облігацій внутрішньої державної позики засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія") 16 вересня 2022 року.