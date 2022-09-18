Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 млн грн

Уряд доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 млн грн

Кабінет міністрів України погодив обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 300 300 000 гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На куплю ОВДП АРМА витратить гроші, одержані в результаті конфіскації активів фігурантів кримінальних проваджень.

Це вже вдруге АРМА купить військові ОВДП. Перший раз стався 14 вересня. Агентство змогло інвестувати ці кошти у військові облігації післянизки законодавчих та погоджувальних процедур та після остаточного погодження з урядом.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій, кожна з яких погоджується з урядом, залучається державний банк.

Крім того, в управління АРМА передають майно громадян країни-агресора, а також колаборанів, що перейшли на бік ворога. Зокрема, нещодавно в управління АРМА передали компанії, пов'язані з "4 каналом" нардепа-зрадника Ковальова.

Автор:
Віта Молодан