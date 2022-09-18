Уряд доручив АРМА купити військові ОВДП ще на 300 млн грн

Кабінет міністрів України погодив обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" у сумі 300 300 000 гривень.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На куплю ОВДП АРМА витратить гроші, одержані в результаті конфіскації активів фігурантів кримінальних проваджень.

Це вже вдруге АРМА купить військові ОВДП. Перший раз стався 14 вересня. Агентство змогло інвестувати ці кошти у військові облігації післянизки законодавчих та погоджувальних процедур та після остаточного погодження з урядом.

На придбання військових облігацій АРМА має право витрачати не більше 80% арештованих коштів у національній валюті. Для здійснення операцій, кожна з яких погоджується з урядом, залучається державний банк.

Крім того, в управління АРМА передають майно громадян країни-агресора, а також колаборанів, що перейшли на бік ворога. Зокрема, нещодавно в управління АРМА передали компанії, пов'язані з "4 каналом" нардепа-зрадника Ковальова.