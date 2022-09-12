Суд заарештував "Львiвську iзоляторну компанiю" та її завод: в чому причина

Суд наклав арешт на корпоративні права львівського підприємства, яке є одним з найбільших виробників скляної продукції на території Західної України, на загальну суму 11 мільйонів гривень, а також на 19 об’єктів нерухомості цього підприємства – цілісний майновий комплекс товариства.

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Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, що ініціювала арешт, загальна сума арештованого майна становить майже 470 мільйонів гривень. Вирішується питання про передачу арештованого в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними слідства, посадовці підприємства, засновником якого є естонська компанія, а бенефіціарними власниками - група громадян Росії, які здійснюють фінансовий контроль за грошовими коштами від продажу скляних виробів, ухиляються від сплати податку завдяки фінансовим посередникам – пов’язаним компаніям в Естонії.

Окрім того, виявлено, що вказані громадяни РФ "задіяні у матеріальному забезпеченні" Міністерства оборони РФ, що є важливим елементом фінансування під час військової агресії в Україні.

Розслідування ведеться Головним управлінням поліції у Львівській області за матеріалами облуправління Служби безпеки України за частиною 2 статті 110-2, частиною 1 статті 212 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу (фінансування дій з метою захоплення держвлади, ухилення від сплати податків, службове підроблення).

Зазначимо, що за даними держреєстру юросіб, статутний капітал у 11,05 мільйона гривень, основний від діяльності "виробництво й оброблення скляних виробів", власників у Естонії (компанія GIG Holdings, зареєстрована в передмісті Таллінна селі Іру, офіційний бенефіціар - Ольга Дубовіцька) та розташування у Львові має саме "Львiвська iзоляторна компанiя", створена у 2002 роцi на базi Львiвського iзоляторного заводу.

Нагадаємо також, що раніше у вересні повідомлялося про арешт 25 об’єктів нерухомості одного з найбільших виробників паперу та картону в Україні на суму понад 1 мільярд гривень. За даними ЗМІ, мова йшла про бізнес ексдепутата Держдуми Росії Володимира Крупчака, якого є власником Київського картонно-паперового комбінату. При цьому сам ККПК заявив, що повідомлення у ЗМІ щодо арешту його активів та корпоративних прав є безпідставними та стали для підприємства несподіванкою. Згодом було повідомлено вже про арешт 169 обʼєктів нерухомості Крупчака на суму понад 10 мільярдів гривень.