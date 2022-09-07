Київський КПК здивований новиною про арешт його майна, від звинувачень відхрестився

Київський картонно-паперовий комбінат заявляє, що повідомлення у ЗМІ щодо арешту його активів та корпоративних прав є безпідставними та стали для підприємства несподіванкою. Про це йдеться в його повідомленні.

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Там заявляють, що податкові перевірки комбінату та більшості його дочірніх підприємств не проводилися взагалі і висновки за результатами таких перевірок, відповідно, відсутні, а сам ККПК в повному обсязі сплачує податки до бюджетів всіх рівнів і не має податкових заборгованостей.

"Так, за 2021 рік було сплачено майже 930 мільйонів гривень податків, а з початку 2022 року - майже 550 мільйонів гривень. Ми є одним з найбільших платників податків в Київській області, про що маємо документальне підтвердження і багаторічні відзнаки", - йдеться в повідомленні.

Підприємство також вказує, що не має жодних судових рішень, що набули законної сили, які доводили б правдивість інформації, що з’явилася в інтернеті. Більш того, комбінат не отримував жодних запитів від правоохоронних органів, не проводилося жодних вилучень документів, на основі яких могли б бути зроблені будь-які висновки. Компанія також каже, що не здійснює жодної співпраці з Росією чи Білоруссю.

"Тому ми вважаємо усі обвинувачення, що можна прочитати на сторінках інтернет-видань на нашу адресу, безпідставними та зробленими з метою тиску на підприємство. Інформація про арешт нашого майна стала для нас несподіванкою, тому ми, в свою чергу, звернулися за роз’ясненнями до відповідних органів. Комбінат продовжує операційну діяльність в звичайному режимі", - заявили на ККПК.

Нагадаємо, що напередодні Бюро економічної безпеки повідомило, що виявило дев'ять підприємств, підконтрольних колишньому депутату Державної думи Росії від "Єдиної Росії", які провадили діяльність на території України.

Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 мільйонів гривень.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами.

У межах розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юрособи та встановлено, що один з комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти в загальній сумі понад 129 мільйонів гривень.

"Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою", - вказували у БЕБ.

За ініціативи бюро один з районних судів Києва накладев арешт на 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Зазначалося, що їхня орієнтовна вартість становить понад 1 мільярд гривень.

Як зазначало видання "Економічна правда", йшлося саме про йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.