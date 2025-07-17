Нове 10% експортне мито на ріпак і сою вже призвело до падіння цін на внутрішньому ринку України

Після ухвали Верховною Радою закону про запровадження з 1 серпня 2025 року 10% мита на експорт ріпаку та сої внутрішній ринок відреагував зниженням цін на ці види агропродукції. Ціни в гривні на ріпак знизилися до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі.

У валюті ціни залишились без змін: ріпак — $535–540 за тонну, а соя — $383–388 за тонну.

Аналітики вважають, що мито не зупинить експорт, а лише переведе його у валютні контракти. Основний негатив буде для дрібних фермерів, які не можуть самостійно експортувати.

Світові ціни на ріпак і сою

Ф'ючерси на ріпак в Парижі після зростання на 2,3% знизились на 1% — до 471,75 євро за тонну (приблизно 548 доларів за тонну).

Фахівці звертають увагу, що листопадові та лютневі контракти стали дорожчими на 8–13 євро за тонну, що сигналізує про очікуване зростання цін у другій половині сезону.

Крім того, у Канаді покращення погоднихумов сприяє посівам, тому— листопадові ф'ючерси на канолу впали на 2,2%.

Для українських фермерів традиційно існує два найвигідніших періоди для продажу ріпаку — на старті сезону та у вересні–жовтні. Саме в ці місяці спостерігається активний попит з боку ЄС, оскільки європейські переробники активно формують запаси до початку збирання врожаю каноли в Канаді та Австралії.

У цей період українські агровиробники мають можливість продати ріпак за відносно високими цінами до того, як на ринок виходять великі обсяги північноамериканської та австралійської продукції, що традиційно посилює конкуренцію та тисне на котирування.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада запровадила експортні мита на сою та ріпак.