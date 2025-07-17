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Новая 10% экспортная пошлина на рапс и сою уже привела к падению цен на внутреннем рынке Украины

соя
Цены на сою упали на внутреннем рынке. / Freepik

После принятия Верховной Радой закона о введении с 1 августа 2025 года 10% пошлины на экспорт рапса и сои внутренний рынок отреагировал снижением цен на эти виды агропродукции. Цены в гривне на рапс снизились до 23 900–24 500 грн за тонну, а на сою (ГМО) — до 18 000–18 200 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи.

В валюте цены остались без изменений: рапс - $535-540 за тонну, а соя - $383-388 за тонну.

Аналитики считают, что таможенная пошлина не остановит экспорт, а лишь переведет его в валютные контракты. Основной негатив будет для мелких фермеров, которые не могут самостоятельно экспортировать.

Мировые цены на рапс и сою

Фьючерсы на рапс в Париже после роста на 2,3% снизились на 1% — до 471,75 евро за тонну (около 548 долларов за тонну).

Специалисты обращают внимание, что ноябрьские и февральские контракты стали дороже на 8–13 евро за тонну, что сигнализирует об ожидаемом росте цен во второй половине сезона.

Кроме того, в Канаде улучшение погодных условий способствует посевам, поэтому ноябрьские фьючерсы на канолу упали на 2,2%.

Для украинских фермеров традиционно существует два самых выгодных периода продажи рапса — на старте сезона и в сентябре–октябре. Именно в эти месяцы наблюдается активный спрос со стороны ЕС, поскольку европейские переработчики активно формируют запасы до начала сбора урожая канолы в Канаде и Австралии.

В этот период украинские агропроизводители могут продать рапс по относительно высоким ценам до того, как на рынок выходят большие объемы североамериканской и австралийской продукции, что традиционно усиливает конкуренцию и давит на котировки.

Напомним, 16 июля Верховная Рада ввела экспортные пошлины на сою и рапс .

Автор:
Татьяна Ковальчук