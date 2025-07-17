Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

48,52

--0,28

Готівковий курс:

USD

41,77

41,67

EUR

48,86

48,65

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Виграш для всіх": Зеленський заявив, що Україна та США можуть укласти угоду про закупівлю озброєння

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. / Вікіпедія

Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського New York Post.

Зеленський розповів, що його останні переговори з Трампом були зосереджені на угоді, яка дозволить США та Україні підтримувати взаємні повітряні технології, а Київ запропонує поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну під час трирічної війни з Росією.

Президент України вважає, що ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки.

"Народ Америки потребує цієї технології, і ви повинні мати її у своєму арсеналі", – сказав Зеленський про новітні безпілотники України, які змогли пробити російську оборону, щоб знищити важкі бомбардувальники РФ.

"Я думаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, виграш для всіх", – додав він.

Глава нашої держави зауважив, Київ нарощує власне виробництво дронів для боротьби з країною-агресором. Він зауважив, що у травні Україна відзначила перший випадок, коли морський безпілотник успішно збив російський винищувач Су-30 над Чорним морем.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 14 липня провів телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте. Він подякував Трампу за готовність підтримувати Україну й обговорив із ним «необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів".

Автор:
Тетяна Ковальчук