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"Виграш для всіх": Зеленський заявив, що Україна та США можуть укласти угоду про закупівлю озброєння
Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю президента Володимира Зеленського New York Post.
Зеленський розповів, що його останні переговори з Трампом були зосереджені на угоді, яка дозволить США та Україні підтримувати взаємні повітряні технології, а Київ запропонує поділитися всім, що він дізнався про сучасну війну під час трирічної війни з Росією.
Президент України вважає, що ця угода може стати трансформаційною для армії США та національної безпеки.
"Народ Америки потребує цієї технології, і ви повинні
мати її у своєму арсеналі", – сказав Зеленський про новітні безпілотники
України, які змогли пробити російську оборону, щоб знищити важкі
бомбардувальники РФ.
"Я думаю, що це справді мегаугода, як то кажуть, виграш для всіх", – додав він.
Глава нашої держави зауважив, Київ нарощує власне виробництво дронів для боротьби з країною-агресором. Він зауважив, що у травні Україна відзначила перший випадок, коли морський безпілотник успішно збив російський винищувач Су-30 над Чорним морем.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 14 липня провів телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте. Він подякував Трампу за готовність підтримувати Україну й обговорив із ним «необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів".