Зеленський провів телефонні розмови з Трампом та Рютте: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський увечері 14 липня провів телефонні розмови з американським лідером Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте.

Як пише Delo.ua, про це глава держави розповів у Telegram.

Розмова з Трампом

За словами Зеленського, він подякував Трампу за готовність підтримувати Україну й обговорив із ним «необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів".

"Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - підкреслив президент.

Він також наголосив на важливості добрих відносин з США та країнами НАТО.

"Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру. Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі" - написав Зеленський.

Розмова з Рютте

Щодо розмови з Рютте, то глава держави зазначив, що генсек НАТО розповів йому про деталі співпраці між Європою та США заради збільшення підтримки України.

Зеленський наголосив, що Україна цінує готовність надати Києву ЗРК Patriot, а також постачання іншої зброї для захисту життя людей і відбиття російських штурмів.

"Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей" - додав президент.

Дональд Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

Також Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.