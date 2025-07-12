Трамп розглядає перший пакет військової допомоги Україні: потенційна підтримка на сотні мільйонів доларів

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів. Про це повідомили джерела, знайомі з планами адміністрації. Це може стати першою офіційною допомогою від нової адміністрації Трампа, що підкреслює складність і суперечливість позицій всередині Білого дому щодо підтримки Києва у війні проти Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рolitico.

Обговорення можливого пакета розпочалися лише через тиждень після того, як Пентагон несподівано призупинив постачання зброї з раніше затвердженого пакета. Він включав тисячі артилерійських снарядів, ракети Patriot та високоточні боєприпаси. Трамп тоді пообіцяв, що допомога буде відновлена.

Очікується, що фінансування нового пакета здійснюватиметься з фонду, який було схвалено Конгресом ще за президентства Джо Байдена. Йдеться про президентський дозвіл на скорочення військових ресурсів (Presidential Drawdown Authority), у якому ще залишилося близько 3,8 мільярда доларів. Він дозволяє передавати Україні зброю напряму з американських арсеналів.

Джерела в Конгресі також повідомляють, що НАТО веде переговори з США про дозвіл купувати американську зброю для потреб України. Київ наполягає, щоб Вашингтон надав таку можливість європейським союзникам.

Раніше Трамп висловив невдоволення відсутністю результатів у спробах залучити Кремль до перемовин про завершення війни. Водночас, у Пентагоні визнають, що побоюються зменшення американських арсеналів через постійну підтримку Києва та водночас активність США на Близькому Сході.

Заступник міністра оборони Стівен Файнберг вже провів зустріч з представниками американської оборонної промисловості, де обговорювали можливість збільшення виробництва систем ППО, високоточних ракет та артилерійських снарядів. За даними джерел, Файнберг також готує запит до Конгресу щодо нового фінансування для відновлення запасів боєприпасів.

Нагадуємо, що припинений на початку липня пакет включав 30 ракет Patriot, сотні одиниць високоточної зброї, 8000 снарядів калібру 155 мм і 250 ракет для реактивних систем залпового вогню. Частину з них уже почали транспортувати, але точні обсяги поставок і терміни залишаються невизначеними.

Потенційна нова допомога надається на тлі найбільш інтенсивних російських атак дронами та ракетами за останні місяці. У ніч на п’ятницю внаслідок обстрілів загинуло щонайменше дев’ять осіб, ще десятки отримали поранення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Джо Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалили після ревізії запасів.

У Державному департаменті США заявили, що не зупиняли постачання зброї Україні. А Пентагон продовжує пропонувати президенту Дональду Трампу варіанти військової допомоги Україні для завершення війни, але переглядає оборонні пріоритети.