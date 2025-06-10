Пентагон анонсував зменшення бюджету на озброєння для України з 2026 року

У 2026 році Сполучені Штати мають намір зменшити обсяг фінансування на закупівлю озброєння для України.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на заяву глави Міноборони США Піта Гегсета.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Під час слухань у Конгресі він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Кроки до миру

2 червня у Стамбулі відбулася чергова зустріч української та російської делегацій за посередництва Туреччини. Сторони обмінялися документами, Україна передала список депортованих дітей, яких вимагає повернути. Обговорили три категорії обміну полоненими, зокрема тяжкохворих, молодих військових і тіла загиблих. Українська сторона очікує відповіді від РФ та пропонує наступний раунд перемовин наприкінці червня.

Напередодні Зеленський визначив ключові позиції України на переговорах: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених, повернення викрадених дітей, а також потім — підготовка зустрічі лідерів.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.