Трамп заявив, що не буде вводити нові санкції проти Росії і попередив, що може вийти з переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде запроваджувати додаткових санкцій проти Росії і попередив, що Вашингтон вийде з переговорів між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNN.

Нові санкції проти Росії

Трамп вважає, що якщо зараз ввести санкції проти РФ, то це може зашкодити переговорам з Москвою, у яких "є шанс на прогрес".

"Тому що я думаю, що є шанс щось зробити, і якщо ви це зробите, ви також можете зробити набагато гірше. Але може настати час, коли це станеться", — заявив очільник Білого дому.

Він додав, що вірить у те, що глава РФ Володимир Путін прагне завершити війну.

Може вийти з переговорів

Трамп також заявив, що готовий вийти з процесу переговорів між Україною та РФ, якщо не побачить прогресу.

Президент США розповів, що під час двогодинної телефонної розмови він запитав у Путіна, коли той збирається "припинити кровопролиття" в Україні.

"Я запитав: "Коли ми закінчимо це кровопролиття, цю криваву баню?". Це кривава баня, і я вірю, що він хоче її припинити", - сказав президент США.

Що відповів на це запитання Путін Трамп не уточнив.

Також очільник Білого дому підкреслив, що якби він вирішив, що не може допомогти, то відійшов би від переговорів. На його думку, "тут залучені дуже великі его".

"Я кажу вам, залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, а їм доведеться продовжувати", - сказав президент США.

Крім того, Трамп розповів, що говорив з Путіним про можливу зустріч.

Раніше Трамп заявляв, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він особисто не зустрінеться з Путіним.

Розмова Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп 19 травня провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Він назвав її "дуже хорошою" й оголосив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню й завершення війни.

Зі свого боку, Путін назвав розмову з Трампом "дуже змістовною та вельми відвертою і загалом корисною". Російський диктатор стверджує, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.