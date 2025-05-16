У США анонсували зустріч Трампа та Путіна: що відомо

Голова Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що ймовірну дату зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним обговорюватимуть одразу після повернення американського президента з-за кордону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на CNN.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати почекають, щоб побачити, що відбудеться у п'ятницю, 16 травня під час переговорів між делегаціями Росії та України, а потім визначать дату зустрічі Трампа та Путіна.

За словами очільника Держдепу США, американський президент ухвалить деякі рішення після завершення своєї поїздки на Близький Схід.

"Ми повинні з'ясувати, як це реалізувати. Тому, ймовірно, ми почекаємо, поки Трамп закінчить свою поїздку, оскільки президент все ще перебуває за кордоном. Ми подивимося, що станеться у Стамбулі на переговорах, і тоді будуть прийняті рішення про графік, коли й де відбудуться ця зустріч", - наголосив Рубіо.

Щодо термінів зустрічі Трампа та Путіна, він пояснив, що хронометраж домовленостей залежатиме від самих президентів.

Рубіо також розчаровано висловився про низький рівень російської делегації на переговорах, що "не свідчить про прорив". Він розповів, що 16 травня планує зустрітися у Стамбулі з главою МЗС України Андрієм Сибігою та представниками української делегації, але особисто з росіянами зустрічатися не має наміру.

Раніше Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він особисто не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Трамп заявляв, що може приїхати у Туреччину на переговори між Україною та Росією, "якщо це буде доречно". Але Путін відмовився їхати до Стамбулу.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Київ з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" Путіна у Стамбулі.

15 травня Зеленський прибув до Анкари та зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який пообіцяв сприяти прямим мирним переговорам між Росією та Україною.

Планується, що формат переговорів у Стамбулі 16 травня буде таким: