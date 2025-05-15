Трамп заявив, що завершення війни в Україні не буде до його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде змін у мирних переговорах щодо війни в Україні, поки він не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав під час розмови з журналістами на борту свого літака Air Force One, аудіозапис якого публікує Білий дім.

"Нічого не станеться з Росією та Україною, поки ми з Путіним не зустрінемося", - заявив очільник Білого дому.

На запитання, чи засмучує його рівень російської делегації на перемовинах у Стамбулі, Трамп відповів, що він немає інформації про неї, тому і "не розчарований".

Остання теза різко контрастує з позицією України, адже низький рівень делегації РФ є свідченням неготовності Росії до серйозних переговорів.

"Наша делегація на найвищому рівні. Рівень росіян поки мені офіційно не відомий, але з того, що бачимо, він схожий на бутафорський. Ми подумаємо, що будемо робити, які у нас будуть кроки", — заявив президент України Володимир Зеленський після прибуття до Туреччини.

Нагадаємо, Трамп не приїде до Туреччини 15 травня після того, як Путін затвердив склад делегації, не включивши туди себе. Очікується, що США представлятимуть голова Держдепу Марко Рубіо, спецпосланці Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Раніше Трамп також відреагував на відсутність російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині.

"Навіщо йому їхати, якщо там немає мене. Я не думав, що для Путіна це можливо, якщо мене там не буде. Тому що я не збирався їхати. Я не планував, але поїхав би", - наголосив очільник Білого дому.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" Путіна у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.