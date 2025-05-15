Трамп прокоментував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині: що каже

Президент США Дональд Трамп заявив, що все ще може приїхати у Туреччину на переговори між Україною та Росією, "якщо це буде доречно".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Президент США під час візиту до Катару заявив, що його поїздка до Туреччини відбудеться у разі "прогресу" на зустрічі делегацій Росії та України.

"Сподіваюся, Росія та Україна зроблять якісь кроки, це має припинитися", – цитує Трампа інформаційне агентство.

Трамп також відреагував на відсутність російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині.

"Навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо там немає мене. Я не думав, що для Путіна це можливо, якщо мене там не буде. Тому що я не збирався їхати. Я не планував, але поїхав би", - наголосив очільник Білого дому, передає Sky News.

Президент США також зазначив, що неявка Путіна на переговорах у Туреччині була для нього "очікуваною.

Крім того, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трамп "відкритий до будь-якого механізму, що призведе до справедливого миру в Україні".

Він зазначив, що Сполучені Штати хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів, додавши, що "військового вирішення цього конфлікту не існує".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп не приїде до Туреччини 15 травня після того, як Путін затвердив склад делегації, не включивши туди себе. Очікується, що США представлятимуть голова Держдепу Марко Рубіо, спецпосланці Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Що відомо про переговори України та Росії в Стамбулі

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Володимир Зеленський відповів, що чекатиме "особисто" Путіна у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.