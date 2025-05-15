Трамп прокомментировал отсутствие Путина на переговорах в Турции: что говорит

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще может приехать в Турцию на переговоры между Украиной и Россией, "если это уместно".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Президент США во время визита в Катар заявил, что его поездка в Турцию состоится в случае "прогресса" на встрече делегаций России и Украины.

"Надеюсь, Россия и Украина предпримут какие-то шаги, это должно прекратиться", – цитирует Трампа информационное агентство.

Трамп также отреагировал на отсутствие российского диктатора Владимира Путина в Турции.

"Зачем ему (Путину — ред.) ехать, если там нет меня. Я не думал, что для Путина это возможно, если меня там не будет. Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы", — подчеркнул глава Белого дома, передает Sky News.

Президент США также отметил, что неявка Путина на переговорах в Турции была для него "ожидаемой".

Напомним, ранее стало известно, что Трамп не приедет в Турцию 15 мая после того, как Путин утвердил состав делегации, не включив себя туда. Ожидается, что США будут представлять глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланники Стив Виткофф и Кит Келлог.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили усилением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.