Путин и Трамп не едут на переговоры в Стамбуле: кто возглавит делегацию РФ

Российского диктатора Владимира Путина нет в списке российской делегации, которая, как ожидается, в четверг отправится в Турцию для переговоров о прекращении огня с Украиной, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле. Президент США Дональд Трамп тоже не будет присутствовать.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Sky News.

Кого Путин отправляет на переговоры

Делегацию РФ в Стамбуле возглавит помощник российского лидера. Владимир Мединский. В переговорах также примут участие заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин .

Российский диктатор утвердил также состав экспертов, а именно присутствуют: первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления Путина по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Трамп не поедет в Турцию

Президент США Дональд Трамп не будет участвовать в запланированных переговорах между Украиной и Россией, сообщил американский чиновник после обнародования состава российской делегации, в которую не вошел российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность участия в переговорах в случае личного присутствия Путина. Впрочем, после официального подтверждения, что глава Кремля не прибудет в Турцию, глава Белого дома решил воздержаться от участия.

Сибига встретился с Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 мая провел встречу в турецкой Анталии с государственным секретарем США Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом.

По словам главы украинской дипломатии, он объяснил видение президента Владимира Зеленского мирными усилиями и скоординировал позиции перед переговорами.

"Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами", — подчеркнул Сибига.

Фото: X/Andrii Sybiha

Планируется, что Рубио также поучаствует в переговорах. Кроме того, посланники президента США Стив Виткофф и Кит Келлог также отправятся в Стамбул .

Зеленский в среду вечером направлялся в столицу Турции Анкары на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Украины заявил, что будет присутствовать на переговорах в Стамбуле, но только при условии, что на них также присутствует Путин.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая в Киев с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" Путина в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.