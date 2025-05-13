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Делегация Трампа отправляется в Турцию на переговоры Украины с Россией — Reuters

Дональд Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп / Белый дом

Посланники президента США Дональда Трампа, Стив Виткофф и Кит Келлог, в четверг отправятся в Стамбул для проведения переговоров, направленных на поиск путей завершения войны России в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Источники, осведомленные с ситуацией, сообщили, что цель встречи — способствовать мирному урегулированию конфликта.

Что известно о переговорах Украины и России в Стамбуле

10 мая Киев посетили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск. Они приняли участие во встрече лидеров стран так называемой Коалиции желающих.

По итогам переговоров участники выступили за безусловное и полное прекращение огня на территории Украины сроком на 30 дней, которое должно было начаться в понедельник, 12 мая. В случае невыполнения этой договоренности партнеры Украины заявили о намерении ввести новые, более жесткие санкции против Российской Федерации.

В своем ночном обращении 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он   проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Владимир Зеленский ответил, что будет ждать "лично" российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности лично присоедениться к переговорам между Украиной и Россией.

Автор:
Ольга Опенько