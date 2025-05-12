Трамп заявил, что может присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность личного присутствия на переговорах между Украиной и Россией, которые могут пройти 15 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп намекнул на личное участие в переговорах

Президент Дональд Трамп в понедельник поднял вопрос о своем возможном участии в переговорах между Украиной и РФ, которые могут состояться в Турции в этот четверг.

Трамп, намеревающийся посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, отметил: "Я думаю, что встреча между Россией и Украиной в четверг может привести к хорошему результату".

Он отметил, что "существует вероятность" его визита, если сочтет, что это будет способствовать достижению мира.

"Я думал о перелете. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы на самом деле полететь туда. Думаю, такая возможность есть", – поделился он с журналистами в Белом доме.

РФ должна прекратить боевые действия

10 мая в Киеве с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск для встречи лидеров стран Коалиции желающих.

По ее результатам участники поддержали безусловное и полное прекращение огня в Украине на 30 дней, что должно начаться в понедельник, 12 мая. В случае отказа партнеры Украины пригрозили ужесточением санкций против РФ.

В своем ночном обращении 11 мая российский президент Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции на следующей неделе. Однако он проигнорировал предложение о 30-дневном перемирии.

Вскоре после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого пообещал оказать поддержку в организации прямых мирных переговоров между Россией и Украиной.