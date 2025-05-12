Трамп заявив, що може приєднатися до переговорів між Україною та РФ у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість особистої присутності на переговорах між Україною та Росією, які можуть відбутися 15 травня у Стамбулі.

Про це інформує Reuters.

Трамп натякнув на особисту участь у переговорах

Президент Дональд Трамп у понеділок підняв питання про свою можливу участь у переговорах між Україною та РФ, які можуть відбутися в Туреччині в цей четвер.

Трамп, який має намір відвідати Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, зазначив: "Я думаю, що зустріч між Росією та Україною у четвер може призвести до хорошого результату".

Він зазначив, що "існує ймовірність" його візиту, якщо вважатиме, що це сприятиме досягненню миру.

"Я думав про переліт. Я не знаю, де буду в четвер. У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб насправді полетіти туди. Гадаю, така можливість є", – поділився він з журналістами в Білому домі.

РФ має припинити бойові дії

10 травня у Києві з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск для зустрічі лідерів країн Коаліції охочих.

За її результатами учасники підтримали безумовне й повне припинення вогню в Україні на 30 днів, що має розпочатися в понеділок, 12 травня. У разі відмови партнери України пригрозили посиленням санкцій проти РФ.

У своєму нічному зверненні 11 травня російський президент Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Туреччині вже наступного тижня. Проте він проігнорував пропозицію щодо 30-денного перемир'я.

Невдовзі після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, в ході якої пообіцяв надати підтримку в організації прямих мирних переговорів між Росією та Україною.