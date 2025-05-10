Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,07

EUR

46,89

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

47,18

47,00

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Лідери Коаліції охочих разом з Трампом закликали РФ до повного припинення вогню

Зеленський, Туск, Мерц, Макрон, Стармер
Коаліція охочих провела зустріч у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

Президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск 10 травня у Києві провели зустріч Коаліції охочих, після якої зателефонували президенту США Дональду Трампу й обговорили мирні зусилля.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росії запропонували вже з 12 травня повністю припинити вогонь мінімум на 30 днів.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", — заявив глава МЗС.

Сибіга зазначив, якщо Кремль погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Кроки до миру в Україні

Нещодавно під час зустрічі делегацій у Лондоні Україна підтвердила свою незмінну позицію щодо готовності до переговорів. Однак, наша держава заявила, що не погодиться на заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

В свою чергу президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду.  

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

Наприкінці квітня більшість членів Ради Безпеки ООН закликали до негайного припинення вогню в Україні, засудили масовані удари Росії по цивільному населенню та виступили за мирне врегулювання відповідно до Статуту ООН.

Нагадаємо, 10 травня до Києва з візитом прибули лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі.Від зустрічі Україна очікує важливих рішень.

Автор:
Тетяна Ковальчук