Лідери Коаліції охочих разом з Трампом закликали РФ до повного припинення вогню

Президент Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск 10 травня у Києві провели зустріч Коаліції охочих, після якої зателефонували президенту США Дональду Трампу й обговорили мирні зусилля.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Росії запропонували вже з 12 травня повністю припинити вогонь мінімум на 30 днів.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", — заявив глава МЗС.

Сибіга зазначив, якщо Кремль погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи зміцнення довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів.

Кроки до миру в Україні

Нещодавно під час зустрічі делегацій у Лондоні Україна підтвердила свою незмінну позицію щодо готовності до переговорів. Однак, наша держава заявила, що не погодиться на заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

В свою чергу президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

Наприкінці квітня більшість членів Ради Безпеки ООН закликали до негайного припинення вогню в Україні, засудили масовані удари Росії по цивільному населенню та виступили за мирне врегулювання відповідно до Статуту ООН.

Нагадаємо, 10 травня до Києва з візитом прибули лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі.Від зустрічі Україна очікує важливих рішень.