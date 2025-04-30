На Радбезі ООН закликали до негайного припинення вогню в Україні та засудили атаки РФ

Більшість членів Ради Безпеки ООН під час засідання, ініційованого Францією, закликали до негайного припинення вогню в Україні, засудили масовані удари Росії по цивільному населенню та виступили за мирне врегулювання відповідно до Статуту ООН.

Про це інформує Суспільне.

Позиція Радбезу ООН та РФ

За даними представників ООН, у квітні різко зросла кількість загиблих серед цивільного населення, зокрема дітей, внаслідок ракетних та дронових атак з боку Росії. Україна заявила про готовність підтримати 30-денне перемир’я, однак наголосила, що не погодиться на "мир за будь-яку ціну".

Водночас Росія заперечила свою причетність до жертв серед мирного населення та звинуватила Україну в провокаціях.

Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло висловила обережну надію на зрушення у переговорах щодо припинення війни, водночас наголосивши на тривожному посиленні атак на цивільне населення України, пише Укрінформ.

Дікарло зазначила, що останні тижні відзначилися пожвавленням зусиль із залучення сторін до переговорного процесу, що дає підстави сподіватися на поступ у напрямку припинення вогню та мирного врегулювання. Водночас вона зауважила, що обстріли українських міст тривають.

Дікарло повідомила, що в квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, ще 697 були поранені — більше, ніж у березні, коли кількість жертв зросла у 1,5 раза порівняно з лютим.

США закликають до припинення вогню

США вважають, що відповідальність за припинення війни лежить як на Росії, так і на Україні, й наголошують на потенційних перевагах для обох сторін від своїх мирних ініціатив.

Виконувач обов'язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі заявив, що шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню. Він також підкреслив, що, на жаль, Росія продовжує завдавати масованих ударів по Україні, що призводить до непотрібних жертв серед мирного населення.

Латвія: Росія вводить світ в оману

Латвія заявила, що Росія не має наміру припиняти війну в Україні і намагається ввести світ в оману, використовуючи так звані "мирні" перемовини.

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Латвії, Саніта Десландес, підкреслила, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню, яке пропонують США. За її словами, оголошене Росією тимчасове перемир’я є лише маніпуляцією, спрямованою на введення міжнародної спільноти в оману щодо її справжніх намірів.

Україна хоче миру як ніхто інший

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що Україна прагне миру.

"Україна хоче миру як ніхто інший, – наголосила Беца, – однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну".

Вона повідомила, що з 11 березня, коли США запропонували повне і беззастережне припинення вогню під час переговорів у Саудівській Аравії, Росія продовжила атакувати Україну, скинувши майже 8500 керованих авіабомб.

Під час обстрілу Києва 24 квітня Росія використала балістичну ракету, вироблену в Північній Кореї, що підтверджує альянс між РФ і КНДР, який загрожує безпеці Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, Росія активно вербує громадян Китаю через соцмережі.

Заступниця міністра закордонних справ озвучила позицію України щодо пропозиції Росії про триденне перемир'я з 8 по 10 травня, висунуту Путіним.

Вона підкреслила, що якщо Росія дійсно прагне припинити війну, то перемир'я можна оголосити вже зараз, а не чекати на 8 травня.

Вона зазначила, що ця ініціатива Кремля більше схожа на піар-хід або спробу отримати тактичні переваги, а не на справжнє прагнення до миру.

Кроки до миру

Нещодавно під час зустрічі делегацій у Лондоні Україна підтвердила свою незмінну позицію щодо готовності до переговорів. Однак, наша держава заявила, що не погодиться на заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

В свою чергу президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду.

Також нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.