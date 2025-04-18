Трамп пригрозив виходом США з мирних перемовин між Україною та РФ: яка причина

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припинять участь у перемовинах, якщо одна зі сторін конфлікту в Україні ускладнюватиме процес припинення війни.

Про це він повідомив під час виступу в Овальному кабінеті, передає NBC News.

Нова позиція Трампа

Трамп наголосив, що головною метою є припинення війни, оскільки в її наслідок гинуть люди. Він зазначив, що в разі, якщо одна зі сторін конфлікту створюватиме серйозні перешкоди для досягнення миру, США можуть відмовитися від участі в перемовинах.

Він підкреслив, що сподівається, що до такого розвитку подій не дійде. Водночас він утримався від заяви щодо повного виходу США з переговорів, наголосивши, що країна прагне до завершення війни.

Трамп утримався від коментарів щодо того, чи продовжать США підтримку Україні, якщо адміністрація вийде з переговорів.

Він зазначив, що важливим є "ентузіазм" з боку України та Росії для завершення конфлікту, та відкинув припущення про маніпуляції з боку Росії, підкресливши, що його мета — допомогти.

Президент США також зазначив, що угода між Росією та Україною може бути досягнута "швидко", але утримався від вказівки конкретного терміну для її укладення.

Про мирні перемовини

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.

В свою чергу, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.

Це сталося через кілька годин після того, як Марко Рубіо, державний секретар США, попередив про готовність Вашингтона відмовитися від переговорів через відсутність прогресу.