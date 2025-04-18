Трамп пригрозил выходом США из мирных переговоров между Украиной и РФ: какая причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят участие в переговорах, если одна из сторон конфликта в Украине будет осложнять процесс прекращения войны.

Об этом он сообщил во время выступления в Овальном кабинете, передает NBC News.

Новая позиция Трампа

Трамп подчеркнул, что главной целью является прекращение войны, поскольку в результате погибают люди. Он отметил, что в случае если одна из сторон конфликта будет создавать серьезные препятствия для достижения мира, США могут отказаться от участия в переговорах.

Он подчеркнул, что надеется, что такого развития событий не дойдет. В то же время он воздержался от заявления о полном выходе США из переговоров, отметив, что страна стремится к завершению войны.

Трамп воздержался от комментариев о том, продолжат ли США поддержку Украине, если администрация выйдет из переговоров.

Он отметил, что важен "энтузиазм" со стороны Украины и России для завершения конфликта, и отверг предположение о манипуляциях со стороны России, подчеркнув, что его цель — помочь.

Президент США также отметил, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто "быстро", но воздержался от указания конкретного срока для его заключения.

О мирных переговорах

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Венс выразил оптимизм по миру в Украине.

Это произошло через несколько часов после того, как Марк Рубио, государственный секретарь США, предупредил о готовности Вашингтона отказаться от переговоров из-за отсутствия прогресса.