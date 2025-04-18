США выйдут из переговоров между Украиной и Россией, если не будет прогресса — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если закончить войну в Украине путем переговоров не удастся, Соединенным Штатам следует прекратить свои усилия и двигаться дальше.

Об этом пишет CNN.

Выйдут из переговорного процесса

По словам Рубио, США готовы продолжать мирные переговоры еще несколько дней, а затем пойдут дальше и сфокусируются на других проблемах.

"Если наши усилия по остановке войны в Украине провалятся в течение нескольких дней, мы сообщим президенту Трампу, что переговоры — это больше не жизнеспособный вариант. Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, иначе мы пойдем дальше", — заявил госсекретарь США.

Он сказал, что США три года поддерживали Украину, но теперь "достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других вещах", ведь "У США много других приоритетов во всем мире".

Также Рубио добавил, что США пока не готовы публично обсуждать вопросы гарантий безопасности Украины, акцентируя на том, что это не война Америки.

"Мы ее не начинали, но хотим, чтобы это закончилось, но это не наша война. Президент Трамп провел 87 дней на самом высоком уровне этого правительства, неоднократно прилагая усилия, чтобы завершить и прекратить эту войну. Сейчас мы достигли точки, когда нам нужно решить и определить, вообще ли это возможно или нет", — сказал Руби.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на этой неделе Вашингтон получит от Москвы ответ на предложения попрекращению огня в Украине.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установление продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .

Также украинская делегация 17 апреля провела двусторонние переговоры с США и встречу с участницами Коалиции желающих, на которых обсуждались совместные шаги по достижению устойчивого мира в Украине.