Виткофф о мирном соглашении с Путиным: Решается вопрос "пяти территорий"

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что видит возможность мирного соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, а на переговорах по урегулированию войны в Украине обсуждается тема "пяти территорий".

Об этом он заявил в интервью Fox News.

США и Россия могут перестроить отношения

Виткофф, встречавшийся с Путиным в Петербурге 11 апреля, рассказал, что переговоры о мирном соглашении продвигаются — а у России и США есть шанс перестроить отношения из-за "некоторых убедительных коммерческих возможностей".

По словам американского дипломата, переговоры с российским диктатором были "убедительными". На них обсуждались шаги, которые могут покончить с войной в Украине и привести к созданию новых возможностей для американского бизнеса.

Вопросы пяти территорий

Ведущий телеканала спросил, видит ли Виткофф, что с Путиным планируется соглашение или российский президент просто пытается выиграть время, получив военное преимущество. Спецпосланник Трампа ответил, что соглашение видится ему возможным.

Как утверждает Виткофф, после переговоров Путин обратился с просьбой к нему обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас время, чтобы дойти до этого".

Ключ к общему соглашению, по словам Виткоффа, оборачивается вокруг "пяти территорий".

"Мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но есть гораздо больше. Это сложная ситуация, укоренившаяся в некоторых действительно проблемных вещах, происходящих между двумя странами", — убежден Виткофф.

Он добавил, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом".

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на своего предшественника Джо Байдена. Он также подверг критике Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.