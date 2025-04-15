Віткофф про мирну угоду з Путіним: Вирішується питання "п'яти територій"

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, а на перемовинах щодо урегулювання війни в Україні обговорюється тема "п'яти територій".

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

США та Росія можуть перебудувати відносини

Віткофф, який зустрічався з Путіним у Петербурзі 11 квітня , розповів, що переговори про мирну угоду просуваються — а Росія і США мають шанс перебудувати відносини через "деякі переконливі комерційні можливості".

За словами американського дипломата, переговори з російським диктатором були "переконливими". На них обговорювалися кроки, які можуть покласти край війні в Україні та призвести до створення нових можливостей для американського бізнесу.

Питання п'яти територій

Ведучий телеканалу запитав, чи бачить Віткофф, що з Путіним планується угода чи російський президент просто намагається виграти час, отримавши військову перевагу. Спецпосланник Трампа відповів, що угода бачиться йому можливою.

Як стверджує Віткофф, після перемовин Путін звернувся з проханням до нього забезпечити "постійний мир", що, за його словами, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо "п'яти територій".

"Мирна угода стосується цих так званих п'яти територій, але є набагато більше. Це складна ситуація, вкорінена в деяких справді проблемних речах, що відбуваються між двома країнами", - переконаний Віткофф.

Він додав, що "ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому".

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.