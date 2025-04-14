Трамп планує судитися з CBS News через інтерв'ю з Зеленським, вимагаючи відкликання їхньої ліцензії

Президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на програму “60 Minutes”, що виходить на американському каналі CBS після виходу в ефір інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, та сюжет про Гренландію. Політик пригрозив телеканалу судовим позовом.

Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

На його думку телеканал вийшов з-під контролю і повинен "заплатити велику ціну" за його переслідування.

"Майже щотижня 60 Minutes, проти якої подано позов на мільярди доларів за фальсифікацію президентських виборів 2024 року в інтерв'ю з кандидатом у президенти Камалою Гарріс, що зазнала невдачі, згадує ім'я Трамп у принизливій та наклепницькій формі", — заявив Трамп.

За словами президента США, трансляція минулими вихідними "перевершила все". Він стверджує, що канал подав дві неправдиві історії: одну про війну в Україні, яка, на його думку, не почалася б за його президентства, та іншу про Гренландію, яку, за його словами, CBS висвітлила неправдиво.

"Для мене велика честь подати до суду на "60 Minutes", CBS Fake News і Paramount за їхні шахрайські до невпізнанності репортажі... Вони не "новинне шоу", а безчесний політичний оперативник, просто замаскований під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони зробили і роблять. Вони повинні втратити ліцензію", – заявив президент США.

Він вже звернувся до голови Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра з проханням накласти максимальні санкції проти CBS за "неправомірну поведінку". Телеканал поки що офіційно не прокоментував це.

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну

В інтерв'ю CBS News президент Володимир Зеленський наголосив, що буде радий зустріти Трампа в Україні, аби він міг "зрозуміти, що тут відбувається". Також він нагадав, що за адміністрації Трампа підтримка США різко скоротилася.

"Будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, поранених або загиблих дітей. Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін. Це не буде театр з підготовкою акторів на вулицях. Ви можете відправитися саме туди, куди хочете, в будь-яке місто, яке зазнало атак", - сказав він.

Зеленський додав, що Путін витратив $1 трлн на фінансування війни, і інтересанти, які доєднались до війни, не захочуть зупинятися.