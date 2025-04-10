Трамп пояснив, чому відтермінував введення мит для всіх країн, окрім Китаю: що каже

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що дозволив використати 90-денну паузу на введення США нових мит на іноземні товари, окрім китайських, тому що "люди рознервувалися".

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Про це повідомляє CNN.

Люди рознервувалися

"Я просто побачив, що люди почали трохи нервувати, панікувати — хтось радів занадто рано, хтось вже боявся, ніби все пропало. Занадто багато метушні, емоцій. Не так, як ці справжні чемпіони поруч, які тримаються впевнено", – пояснив президент США.

Трамп визнав, що розпорядився про паузу для мит через падіння на фондових ринках і розповів, як стежив за ситуацією, назвавши її "дуже складною" та "викликаючою нудоту".

Президент США також припустив, що деякі американські компанії будуть звільнені від мит ​​на цей 90-денний період, які саме – він обере "інстинктивно".

Треба мати гнучкість

Трамп, відповідаючи на питання як люди можуть йому довіряти після того, як у понеділок він оголосив, що ніяких пауз щодо мит не буде, а вже у середу відтермінував їх на 90 днів, зауважив, що потрібно бути "гнучким".

"Треба мати гнучкість. Можна сказати: "Ось стіна, і я її прошибу. Пройду крізь неї будь-що". Але іноді так не вийде. І тоді треба бути готовим обійти стіну. Так само у фінансових ринках. Вони змінюються. Подивіться, що сталося сьогодні: ще кілька днів тому все виглядало похмуро, а зараз — можливо, найбільший день в історії фінансів. Це ж величезна різниця.Отже, ключове слово тут — гнучкість. Треба залишатись гнучким", - підкреслив очільник Білого дому.

При цьому Трамп наголосив, що вважає вірним ухвалене рішення розпочати торговельну війну.

"Побачимо, як усе це спрацює. Я думаю, все вийде чудово", — сказав Трамп.

Як заявили у Білому домі, 90-денний "тарифний мораторій" не поширюється на мита у торгівлі з Канадою та Мексикою. Там повідомили, що на додаток до 10-відсоткового тарифу на енергоносії та калій, залишається чинним 25-відсотковий тариф на транзакції між Канадою та Мексикою, які не входять до USMCA (зону вільної торгівлі з цими країнами).

Мита Трампа

Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які вели переговори.

Також Трамп розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.

9 квітня Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.