Горді лише китайці. Трамп заявив, що лідери країн принижуються перед ним і благають знизити тарифи

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.

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Про це повідомляє CNN.

Спершу Трамп заявив, що його тарифна політика це "війна з усім світом", але потім виправився, зазначивши, що країни прагнуть із ним переговорів.

"Я дійсно думаю, що це війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники", - сказав Трамп на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу США у Вашингтоні.

Очільник Білого дому зазначив, що лідери різних країн дзвонять йому і "цілують мене в дупу", щоб спробувати укласти торговельну угоду.

"Кажу вам, ці країни нам телефонують, цілують мені зад. Вони вмирають, щоб укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", - сказав Трамп, по суті заявивши, що іноземні лідери принижуються, щоб уникнути тарифів.

При цьому він зазначив, що китайці цього не роблять, тому що вони "горді люди". Але вони все одно, на думку Трампа, "хочуть укласти угоду".

Раніше Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які вели переговори.

Запровадження США мит на імпортні товари — що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.