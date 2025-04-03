У Трампа пояснили, чому нові мита не поширюються на РФ і Північну Корею

США не стали запроваджувати мита на імпорт товарів з Росії, Білорусі та Північної Кореї, оскільки продукція з цих країн не поставляється на американський ринок.

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Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News.

За його словами, Сполучені Штати не торгують з Росією чи Білоруссю,оскільки вони перебувають під санкціями.

Як повідомив The New York Times представник Білого дому, Куба, Білорусь, Північна Корея і Росія не потрапили під дію оголошених Трампом мит, оскільки "вони й так стикаються з надзвичайно високими тарифами. Він додав, що раніше запроваджені санкції унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами.

РФ та США наторгували на 3,5 млрд дол.

Однак Офіс торгового представника США виявив у 2024 році , що загальна торгівля товарами Сполучених Штатів із Росією становила приблизно 3,5 мільярда доларів.

Згідно з даними урядового агентства, експорт товарів із США до Росії у 2024 році становив 526,1 мільйона доларів, що на 12,3 відсотка менше, ніж у 2023 році, а імпорт американських товарів із Росії склав у 2024 році 3,0 мільярда доларів, що на 34,2 відсотка менше, ніж у 2023 році.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.