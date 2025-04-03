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У Трампа объяснили, почему новые пошлины не распространяются на РФ и Северную Корею
США не стали вводить пошлины на импорт товаров из России, Белоруссии и Северной Кореи, поскольку продукция из этих стран не поставляется на американский рынок.
Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.
По его словам, Соединенные Штаты не торгуют с Россией или Беларусью, поскольку они находятся под санкциями.
Как сообщил The New York Times представитель Белого дома, Куба, Беларусь, Северная Корея и Россия не попали под действие объявленных Трампом пошлин, поскольку "они и так сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами. Он добавил, что ранее введенные санкции делают невозможным любую полноценную торговлю с этими странами.
РФ и США наторговали на 3,5 млрд дол.
Однако Офис торгового представителя США обнаружил в 2024 году, что общая торговля товарами Соединенных Штатов с Россией составила около 3,5 миллиарда долларов.
Согласно данным правительственного агентства, экспорт товаров из США в Россию в 2024 году составил 526,1 миллиона долларов, что на 12,3 процента меньше, чем в 2023 году, а импорт американских товаров из России составил в 2024 году 3,0 миллиарда долларов, что на 34,2 процента меньше, чем в 2023 году.
Пошлина Трампа
2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит.
Для Украина будет действовать базовая пошлина в размере 10%.
Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Пошлина Трампа для других стран составит:
- Вьетнам – 46%;
- Китай – 34%;
- ЕС – 20%;
- Тайвань – 32%;
- Южная Корея – 25%;
- Швейцария – 31%.
- Япония – 24%;
- Индия – 26%;
России в перечне новых пошлин США нет, как Беларуси и Северной Кореи.
По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.
Как заявилаглава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.