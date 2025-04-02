США предлагают ввести 500% пошлины для стран-покупателей российской нефти

В Сенате США представлен законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы.

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Об этом сообщает The Washington Times.

Отмечается, что авторами инициативы стали сенаторы Линдси Грэм от Республиканской партии и Ричард Блюменталь от Демократической партии. Среди 50 соавторов законопроекта равно количество представителей обеих партий, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке документа.

Он предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих ее агрессию против Украины. Ограничения будут введены при срыве мирных переговоров или нарушении соглашения со стороны РФ. Сенаторы убеждены, что предложенные санкции могут гарантировать дополнительную защиту Украины от нового российского вторжения.

"Санкции против России требуют введения тарифов на страны, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Они жесткие не без причины. В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем".

Авторы законопроекта подчеркивают, что санкции против России уже готовы и получат преимущественную двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень злой" на Путина и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.