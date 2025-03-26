Перемирие в Черном море: Трамп ответил на требования РФ снять часть санкций

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит частичное снятие санкций с России для перемирия в Черном море.

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Об этом он заявил в ходе встречи с послами США в зале кабинета министров, пишет СNN.

По словам главы Белого дома, Москва выдвинула "пять или шесть" условий перемирия, а Вашингтон сейчас "рассматривает их все".

В частности, Трамп заявил, что его администрация "изучает" условия, которые, по словам Кремля, должны быть выполнены, прежде чем соглашение по Черному морю будет реализовано.

В то же время, президент США подчеркнул, что к мониторингу прекращения огня между Россией и Украиной будут привлечены и другие государства.

Переговоры в Эр-Рияде. Кремль требует снять санкции

25 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Киев, Вашингтон и Москва согласились с обеспечением безопасного судоходства в Черном море.

Во вторник в двух отдельных, но очень похожих заявлениях Белый дом изложил договоренности, которые, по его словам, достигли США с Россией и Украиной.

В них говорится, что США и каждая из соответствующих стран "согласились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что Украина согласилась приостановить применение военной силы в Черном море.

Однако в заявлении Кремля добавляется, что он реализует соглашение только тогда, когда будут исполнены следующие условия: