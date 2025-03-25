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Переговоры в Эр-Рияде. Все стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море
США провели несколько раундов двусторонних переговоров с Украиной и отдельно с Россией. Эти переговоры прошли 23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. По их результатам стороны договорились о безопасном судоходстве в Черном море.
Согласно сообщению Белого дома, США и РФ согласились обеспечить безопасную навигацию, устранить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Также США пообещали способствовать возобновлению российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, включая снижение расходов на морское страхование и расширение доступа к портам и платежным системам.
Кроме того, стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выделил пять ключевых результатов переговоров в Саудовские Аравии.
По его словам, во-первых, все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Он отметил, что "перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту".
Во-вторых, стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России .
В третьих, по словам министра, стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.
В-четвертых, все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира, добавил Умеров.
В-пятых, США подтвердили свою поддержку в помощи обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных и возвращения насильственно вывезенных украинских детей .
Президент Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии достигли договоренностей о тишине в Черном море и введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре.
По его словам, эмбарго может начать действовать сразу же после обнародования заявлений со стороны Белого дома. Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент Общественного.
"Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивны", — сказал Зеленский.
Переговоры Украины и США прошли в Саудовской Аравии
В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсудили сохранность объектов энергетики и инфраструктуры. По словам Умерова, разговор был "конструктивным и содержательным". Команды обсудили "ключевые вопросы", в том числе в энергетической сфере.
Как пишет Reuters, представители Украины и США обсуждали возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией. Эта встреча состоялась за день до запланированных на понедельник, 24 марта, переговоров между американской и российской делегациями. Однако украинские официальные лица подчеркнули, что считают эту встречу в Эр-Рияде чисто технической.