Искусство дипломатии: в МИДе рассказали, как проходили переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Украинская делегация и прежде всего президент Украины Владимир Зеленский, который в дистанционном режиме руководил ее действиями, продемонстрировали на переговорах в Джидде искусство дипломатии и умение идти на тактические шаги ради конечной цели.

Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, отметив, что все подробности можно будет раскрыть только за многие годы, но несколькими нюансами можно поделиться сейчас.

Во-первых, его поразила продолжительность переговоров – более восьми часов, практически без отдыха.

"Об впечатлениях от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", — заявил спикер МИД.

Во-вторых, Тихий назвал важным нюансом " эмоциональный и информационный фон встречи", определявший границы пространства для компромиссов и влиявший на переговорные позиции. Поскольку встреча проходила под прицелом камер мировых медиа и в условиях активного распространения информации из анонимных источников, "важными были пребывание СМИ на месте и профессиональная работа с ними".

В-третьих, спикер отметил важность личной роли переговорщиков : в украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, все "проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро". По его словам, на финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которое длилось несколько часов, ключевую роль сыграл Владимир Зеленский. По словам Тихого, президент направил действия делегации в защиту ряда принципиальных позиций.

"Нет лучшей награды за такой безумный день, чем уже сидя в самолете, узнать короткое сухое подтверждение от наших дипломатов в Польше о том, что все процессы в Жешуве только что были восстановлены. Ну а также смотреть на то, как в российском инфопространстве "пожарки ездят и люди суетятся". ", — подчеркнул он.

О переговорах в Саудовской Аравии

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии в ходе переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине. Стороны согласовали временное прекращение огня, восстановление помощи и обсудили шаги к мирному процессу и экономическому сотрудничеству.

Переговоры в Джидде стали первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Во время первого раунда переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждались предложения Украины по поводу режима тишины на море и в небе. Кроме того, стороны также обсуждали соглашение о редкоземельных ископаемых.