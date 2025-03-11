СМИ узнали, о чем говорили Украина и США во время первого раунда переговоров в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии, в городе Джидда, 11 марта проходит встреча украинской и американской делегаций, уже продолжается второй раунд переговоров.

Об этом сообщает Суспільне.

Первый раунд переговоров: о чем говорили

Первый раунд переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии был посвящен обсуждению предложения Украины по поводу режима тишины на море и в небе.

"Украина готова идти в мир и рассчитывает на гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась в будущем", - подчеркнул руководитель ОП Андрей Ермак.

На вопрос журналистов о возможных уступках Украины и о том, что будет неприемлемым на этих переговорах, Ермак ответил, что пока не может разглашать детали.

Также обсуждали соглашение о редкоземельных ископаемых.

Отметим, что Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос обновления границ 2014 или 2022 года. По их данным, в сети распространяется ложная информация, что во время переговоров в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до начала российской агрессии.

В настоящее время продолжается второй раунд переговоров, в ходе которого обсуждаются гарантии безопасности.

О переговорах в Саудовской Аравии

Переговоры в Саудовской Аравии станут первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

В Саудовской Аравии украинская и американская делегации обсудят двусторонние отношения, стратегическое партнерство и путь к миру.

Напомним, в делегацию США входят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

С украинской стороны – руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.

Пока продолжаются переговоры между США и Украиной, западные представители безопасности заявили, что президент РФ Владимир Путин не намерен идти на уступки по вопросам территорий, миротворческих сил и нейтрального статуса Украины во время каких-либо мирных переговоров.