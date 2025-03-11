ЗМІ дізналися, про що говорили Україна та США під час першого раунду переговорів у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії, в місті Джидда, 11 березня проходить зустріч української та американської делегацій, наразі вже триває другий раунд перемовин.

Про це повідомляє Суспільне.

Перший раунд переговорів: про що говорили

Перший раунд перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії був присвячений обговоренню пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі.

"Україна готова йти до миру та розраховує на гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась у майбутньому", - наголосив керівник ОП Андрій Єрмак.

На запитання журналістів щодо можливих поступок України та того, що буде неприйнятним на цих переговорах, Єрмак відповів, що наразі не може розголошувати деталі.

За інформацією видання, сторони також обговорювали угоду про рідкісноземельні копалини.

Зауважимо, що Центр протидії дезінформації при РНБО спростував інформацію про те, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року. За їхніми даними, у мережі поширюється неправдива інформація, нібито під час переговорів у Саудівській Аравії було виключено питання про можливе повернення України до кордонів, що існували до початку російської агресії.

Наразі триває другий раунд перемовин, під час якого обговорюються гарантії безпеки.

Про переговори в Саудівській Аравії

Переговори в Саудівській Аравії стали першою офіційною зустріччю представників України та США після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.

В Саудівській Аравії українська та американська делегації обговорюють двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру.

До делегації США входять держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Україну представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник Єрмака Павло Паліса.

Поки тривають переговори між США та Україною, західні представники безпеки заявили, що президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на поступки в питаннях територій, миротворчих сил і нейтрального статусу України під час будь-яких мирних переговорів.