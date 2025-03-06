Делегации Украины и США проведут встречу в Саудовской Аравии: Зеленский ожидает содержательного диалога

Встреча делегаций США и Украины, в состав которых войдут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, запланирована на следующую неделю в Саудовской Аравии.

Об этом сообщила корреспондентка Fox News Джеки Гайнрих.

"Во вторник Рубио, Виткофф и Уолтц отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в частности Ермаком", — написала Гайнрих.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании сотрудничества с США и анонсировал переговоры на следующей неделе.

Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили сотрудничество и выразили надежду на содержательную встречу на следующей неделе.

Обновлено: Виткофф подтвердил журналистам, что планирует посетить Саудовскую Аравию для обсуждения с украинской делегацией прекращения огня с РФ и условий для продолжительного соглашения.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры по координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или, возможно, в Джидде. Виткофф уточнил, что целью является создание рамок для мирного соглашения и первоначальное прекращение огня.

Об отношениях Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского через несколько дней после напряженной встречи в Овальном кабинете, которая поставила под сомнение поддержку ключевого союзника Украины.

Вся еще не прибывшая в Украину американская военная техника будет задержана. Это касается оружия, находящегося в транзите на самолетах и кораблях или ожидающего отправки в транзитных зонах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Также он добавил, что Украина готова подписать анонсированное соглашение с США о добыче полезных ископаемых, но нуждающихся в гарантиях безопасности с американской стороны.

Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.