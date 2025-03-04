Готовы приехать и подписать: Украина ждет от США положительных сигналов относительно соглашения о полезных ископаемых

Украина готова подписать анонсированное соглашение с США о добыче полезных ископаемых, но нуждается в гарантиях безопасности с американской стороны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

Украина готова подписать соглашение

"Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, соответственно, о создании инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с Соединенными Штатами абсолютно на прагматичной экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины и мы готовы в любой момент начать это сотрудничество с США", — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что к подписанию этого соглашения выразили публичную готовность как американская, так и украинская сторона, и Украина ожидает обратной связи от США на дипломатическом уровне.

"Это наша общая позиция — и президента Украины, правительства Украины, парламента Украины, что это соглашение должно быть подписано с Соединенными Штатами, мы готовы. Готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать и подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь, эти позитивные сигналы мы имеем", — сказал он.

Глава правительства считает, что соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины и защитой Украины со стороны Соединенных Штатов.

"Конечно, мы нуждаемся и просим конкретные гарантии безопасности как от Соединенных Штатов Америки, так и от Европы, так и от стран G7. Это экзистенциально важно не только для Украины, но и для Евросоюза", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что будет создана специальная группа с соответствующими директивами, привлечены международные юридические консультанты и этот международный договор будет подан на ратификацию в Верховную Раду.

Трамп считает, что соглашение об украинских ископаемых еще живо

Президент США Дональд Трамп не считает, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых "мертво",пишет РБК-Украина.

Журналисты спросили главу Белого дома, считает ли он соглашение с Украиной "мертвым".

"Нет, я так не думаю. Я думаю, что это большое соглашение для нас. Мы возвращаем все это и даже больше. И то, что нам нужно, очень важно для бизнеса, о котором мы здесь говорим, с чипами, полупроводниками и всем прочим. Нам нужны редкоземельные ресурсы. И в соглашении для нас есть лучшие редкоземельные ресурсы", - заявил Трамп.

Переговоры Ермака и конгрессмена по соглашению

Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик провел разговор о соглашении с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Мы на 100% возвращаем поезд обратно, на рельсы. Это соглашение о полезных ископаемых будет подписано в кратчайшие сроки, что приведет к крепкому долгосрочному экономическому партнерству, и это в конечном счете естественно приведет к помощи в сфере безопасности", – прокомментировал он.

Сам руководитель ОП заявил, что во время разговора обсуждали вопросы движения к справедливому миру и соглашение о минералах.

"Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", — подытожил Ермак.

Напомним, 28 февраля во время заявлений для прессы Зеленского с Трампом в Овальном кабинете Белого дома возник спор в прямом эфире. Президент США говорил Зеленскому, что тот «должен быть благодарен», и обвинил его в том, что Украина «играет с Третьей мировой войной», не давая украинскому президенту полноценно ответить. В какой-то момент Трамп заявил Зеленскому, что «либо вы заключаете соглашение, либо мы идем».

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, Украина и США не подписали рамочное соглашение о полезных ископаемых.