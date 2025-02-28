Политическая декларация: Шмыгаль рассказал детали соглашение об ископаемых с США

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, какие вклады со своей стороны Соединенные Штаты обещают в рамках соглашения о полезных ископаемых с Украиной.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко .

"США будут вносить от безопасности в финансовые взносы. В этом соглашении это также прописано. Вклад США будет в трех видах — финансовой, безопасности, экономической помощи", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что соглашение по недрам, которое планируют подписать сегодня вечером в Вашингтоне, якобы уже доступно в публичном доступе.

Но народные избранники акцентируют внимание на том, что документ не опубликован на сайте правительства.

Железняк спросил, "а где доступно это соглашение?". Напомним, что его публиковали только неофициально СМИ. На официальных ресурсах проект соглашения не публиковался.

Также Шмыгаль заявил депутатам, что Рада не будет ратифицировать это соглашение — а лишь следующее, более предметное.

"Это соглашение является абсолютно рамочной политической декларацией о намерении правительства Украины с Правительством США заключить соответствующий международный договор", — заявил премьер-министр.

По его словам, следующим шагом станет создание делегации для межправительственной работы по наработке проекта следующего соглашения.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что соглашение о полезных ископаемых будет содержать еще две дополнительные составляющие: инвестиционно-экономическую и о гарантиях безопасности.

Детали сделки

26 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и редкоземельных металлах уже проработано. Он представляет собой предварительный договор, который установит условия инвестиций между странами. В то же время Киев и Вашингтон будут совместно управлять фондом.

Детали соглашения с США о полезных ископаемых: в документе 6 ключевых положений

Украина и США создают общий Инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться под совместным управлением правительств обеих стран.

Украинские недра и ресурсы остаются в собственности Украины — они не передаются ни США, ни другим сторонам.

Украина обязуется направлять в Фонд 50% будущих доходов для использования своих природных ресурсов.

США будут вносить вклады в виде финансов, инструментов инвестирования и других активов, критически важных для восстановления страны.

Средства Фонда будут использоваться исключительно для восстановления Украины, фактически создавая фонд для будущих поколений.

Соглашение согласовано с евроинтеграционными обязательствами Украины и не противоречит его курсу на вступление в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых и заверили, что оно не предусматривает никаких долгов для Киева.

28 февраля Зеленский прибудет в США, где в 18.00 по киевскому времени в Вашингтоне встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом.