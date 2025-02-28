Політична декларація: Шмигаль розповів деталі угоди про копалини зі США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розкрив, які внески зі свого боку Сполучені Штати обіцяють у межах угоди про корисні копалини з Україною.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

"США будуть вносити від безпекових до фінансових внесків. В цій угоді це також прописано. Внесок США буде у трьох видах — фінансовому, безпековому, економічній допомозі", — сказав Шмигаль.

Він додав, що угода щодо надр, яку планують підписати сьогодні ввечері у Вашингтоні, нібито вже доступна у публічному доступі.

Але народні обранці акцентують увагу на тому, що документ не опублікований на сайті уряду.

Железняк запитав, "а де доступна ця угода?". Нагадаємо, що її публікували лише неофіційно ЗМІ. На офіційних ресурсах проєкт угоди не публікувався.

Також Шмигаль заявив депутатам, що Рада не ратифікуватиме цю угоду - а лише наступну, більш предметну.

"Ця угода є абсолютно рамковою політичною декларацією про намір уряду України з Урядом США укласти відповідний міжнародний договір, - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, наступним кроком стане створення делегації для міжурядової роботи для напрацювання проекту наступної угоди.

В свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що угода про корисні копалини міститиме ще дві додаткові складові: інвестиційно-економічну та про гарантії безпеки.

Деталі угоди

26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що угода між США та Україною про корисні копалини та рідкісноземельні метали вже опрацьована. Вона являє собою попередній договір, який встановить умови інвестицій між країнами. Водночас Київ та Вашингтон спільно керуватимуть фондом.

Деталі угоди зі США щодо корисних копалин: у документі 6 ключових положень

Україна та США створюють спільний Інвестиційний фонд відбудови, який буде під спільним управлінням урядів обох країн.

Українські надра та ресурси залишаються у власності України — вони не передаються ні США, ні іншим сторонам.

Україна зобов’язується спрямовувати до Фонду 50% майбутніх доходів від використання своїх природних ресурсів.

США робитимуть внески у вигляді фінансів, інструментів інвестування та інших активів, критично важливих для відновлення країни.

Кошти Фонду будуть використовуватися виключно для відбудови України, фактично створюючи фонд для майбутніх поколінь.

Угода узгоджена з євроінтеграційними зобов’язаннями України та не суперечить її курсу на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили рамкову угоду про корисні копалини та запевнив, що вона не передбачає жодних боргів для Києва.

28 лютого Зеленський прибуде до США, де о 18.00 за київським часом у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.