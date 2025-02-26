Зеленський їде до США для зустрічі з Трампом 28 лютого

28 лютого президент Володимир Зеленський планує вирушити до США, де у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Sky News.

За інформацією, яку журналісти отримали в українському уряді, у Вашингтоні Володимир Зеленський повинен зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Дату очної зустрічі запропонувала саме американська сторона.

Як повідомляє Reuters, візит відбудеться після узгодження офіційними особами умов проєкту угоди щодо видобутку корисних копалин.

Зеленський також може зустрітися з законодавцями на Капітолійському пагорбі, хоча графік візиту ще може змінитися.

"Чув, що він приїде у п’ятницю, і, звичайно, якщо він хоче, це мене влаштовує. І він хотів би підписати угоду разом зі мною, і я розумію, що це велика справа, дуже велика справа. А це дуже велика угода, можливо, на трильйон доларів, можливо, навіть більше. Вона стосується рідкоземельних елементів та інших ресурсів. Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на війну між Україною та Росією, яка ніколи не повинна була статися. Але вона сталася, тому нам потрібно її вирішити", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

На запитання про те, чи бачить Трамп тепер активнішу роль для українського президента Володимира Зеленського в переговорах, в контексті підписання угоди щодо корисних копалин, він сказав, що "сподівається".

"Ми хочемо поставити Україну на ноги", — наголосив Трамп.

24 лютого Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро".

Україна погодилася на угоду зі США про корисні копалини після того, як Вашингтон виключив найжорсткіші вимоги, але документ не має чітких гарантій безпеки для Києва.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.