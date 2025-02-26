Угода про копалини: США пішли на поступки, Україна готова підписати документ

Україна погодилася на угоду зі США про корисні копалини після того, як Вашингтон виключив найжорсткіші вимоги, але документ не має чітких гарантій безпеки для Києва.

Про це повідомляє Financial Times.

Що в угоді

Видання з посиланням на українських чиновників пише, що США відмовилися від вимоги надати їм право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації ресурсів України.

Співрозмовники FT стверджують, що їм вдалося досягти набагато вигідніших умов. Також вони змогли подати угоду як спосіб розширити відносини із США.

Остаточний варіант угоди, датований 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50 відсотків доходів від «майбутньої монетизації» мінеральних ресурсів і супутньої логістики, що належать державі. Фонд інвестуватиме у проєкти в Україні. Розмір частки США у фонді та умови будуть врегульовані у наступних угодах.

Угода буде орієнтована на доходи від майбутніх розробок, які включають нафту і газ, а також від супутньої логістики (тобто, ймовірно, портів). При цьому з документу виключено ресурси, які вже надходять до державної скарбниці України, тобто вона не поширюватиметься на діяльність «Нафтогазу» та «Укрнафти».

Водночас в угоді немає посилань на гарантії безпеки з боку США, на яких спочатку наполягав Київ.

Джерела видання заявили, що оновлену угоду схвалили міністри юстиції, економіки й закордонних справ, які пропонують можливий візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон 28 лютого для церемонії підписання угоди з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі.

Майбутня угода з Україною щодо рідкісноземельних металів може оцінюватися в $1 трлн

Трамп заявив, що майбутня угода з Україною щодо рідкісноземельних металів може оцінюватися в $1 трлн.

Також він підтвердив візит Зеленського до Вашингтона у п'ятницю та підтвердив, що угода між США та Україною на фінальній стадії.

"Це дуже велика угода, це може бути угода на трильйон доларів", - цитує Трампа BBC.

Очільник Білого дому наголосив, що тепер американські платники податків отримають свої гроші назад — і навіть більше.

24 лютого Трамп заявив, що угоду щодо ресурсів України буде підписано "дуже скоро".

Раніше повідомлялося, що команди України та США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо угоди стосовно українських рідкісноземельних мінералів. Майже всі ключові деталі узгоджені, а підписання угоди відбудеться у Вашингтоні.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.