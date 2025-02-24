Україна та США завершують перемовини про угоду щодо рідкісноземельних металів: її підпишуть у Вашингтоні

Команди України та США перебувають на завершальному етапі переговорів щодо угоди стосовно українських рідкісноземельних мінералів. Майже всі ключові деталі узгоджені. Підписання відбудеться у Вашингтоні.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Команди України та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про корисні копалини. Переговори були дуже конструктивними, майже всі ключові деталі були завершені. Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди", - написала вона.

Також Стефанішина сподівається, що Київ та Вашингтон зможуть підписати документ "найближчим часом".

"Ми сподіваємося, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", — додала вона.

У США очікують, що Україна підпише угоду про корисні копалини вже цього тижня

В США заявляють, що договір Україна підпише найближчим часом. Останній прогноз пролунав від спецпредставника Трампа Стівена Уіткоффа — підписання відбудеться до кінця тижня. При цьому він дав зрозуміти, що договір буде підписано на американських умовах.

"Зеленський вагався щодо угоди, але Трамп направив йому повідомлення. І він більше не вагається", - заявив Віткофф.

Він повторив позицію Вашингтона про те, що США надавали основну частку допомоги Україні без домовленостей про відшкодування, тоді як європейці фінансували менше та мають змогу все повернути.

"Тож ця угода значною мірою є відплатою за все, що ми зробили", — зазначив він.

Рідкісноземельні метали: чому Україна та США не підписали угоду

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Але Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Міністр фінансів США Скот Бессент нещодавно відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами. США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося.

Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Як писав The Telegraph, який отримав чорновий варіант контракту до його офіційного ухвалення, угода означає фактичну економічну колонізацію України США на невизначений термін та передбачає неймовірний тягар відшкодування, виконання якого видається неможливим.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.