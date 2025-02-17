Рідкісноземельні метали: чому Україна та США не підписали угоду

США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран. Обговорення угоди щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США триває.

Про це повідомляє The Washington Post.

США хочуть контролювати ширший спектр українських корисних копалин

Зазначається, що Україна в обмін на доступ до своїх ресурсів прагне посилених гарантій безпеки з боку Вашингтона.

Як пише видання, вимога США передати контроль над 50% корисних копалин викликала обурення серед представників України та Європи.

Нагадаємо, минулого тижня міністр фінансів США Скот Бессент відвідав Україну. Він привіз до Києва угоду про партнерство, яка включатиме економічну співпрацю між двома країнами.

Один із українських високопосадовців повідомив, що США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

В угоді США вимагали контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Очікувалося, що угоду підпишуть під час зустрічі української та американської делегації на на безпековій конференції у Мюнхені, але цього не сталося.

Зрештою, Україна повідомила адміністрації Трампа, що не може підписати пропозиції Вашингтона, але українці продовжують обмірковувати альтернативи.

Зеленський прокоментував угоду зі США щодо рідкісноземельних ресурсів

Обговорення угоди щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США триває, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми все ще розмовляємо. У нашій історії, ви знаєте, було багато різноманітних розмов з різними адміністраціями США. Навіть у мій перший рік ми вели багато різних діалогів", - наголосив президент.

Він наполягає, що угода з США щодо рідкісноземельних корисних копалин повинна містити гарантії безпеки для України.

"Будь-яка угода щодо українських корисних копалин має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США. Допоможіть нам це відстояти, і ми разом на цьому заробимо", – сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Президент підкреслив, якщо Україна не отримає гарантій безпеки від США, то економічна угода не працюватиме. "Все повинно бути справедливо", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що в Україні подивилися на те, які рідкісноземельні елементи США імпортують для своєї промисловості.

"Коли ми брали титан – це один з прикладів, титан – ми сказали, що у нас є титан в Україні, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", – уточнив президент.

У Білому домі назвали "недалекоглядною" відмову підписувати угоду зі США

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав "недалекоглядним" рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні, пише Associated Press.

Адміністрація Трампа начебто "втомилася надсилати Україні додаткову допомогу США", і Г’юз сказав, що угода щодо корисних копалин дозволить американським платникам податків "відшкодувати" гроші, надіслані до Києва, одночасно розвиваючи економіку України.

Речник Ради національної безпеки Білого дому також переконаний, що "обов’язкові економічні зв’язки зі Сполученими Штатами стануть найкращою гарантією проти майбутньої агресії та невіддільною частиною міцного миру".

"США це визнають, росіяни це визнають, й українці повинні це визнати", — додав Г’юз.

Доступ до українських рідкісноземельних копалин

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Трамп заявив, що Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

Україна володіє займає перше місце в Європі за запасами урану та літію. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.