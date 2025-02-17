Редкоземельные металлы: почему Украина и США не подписали соглашение

США настаивают на контроле над большим спектром ресурсов Украины, включая редкие металлы и стратегические материалы. Речь идет о литие, графите и уране. Обсуждение соглашения по обмену редкоземельных элементов на помощь США продолжается.

Об этом сообщает The Washington Post.

США хотят контролировать более широкий спектр украинских полезных ископаемых

Отмечается, что Украина в обмен на доступ к своим ресурсам стремится к усиленным гарантиям безопасности со стороны Вашингтона.

Как пишет издание, требование США передать контроль над 50% полезных ископаемых вызвало негодование среди представителей Украины и Европы.

Напомним, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент посетил Украину. Он привез в Киев соглашение о партнерстве, которое будет включать экономическое сотрудничество между двумя странами.

Один из украинских чиновников сообщил, что США направили предложение по соглашению лишь за четыре часа до встречи Бессента с президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Бессент настаивал на подписании документа, однако Зеленский отказался.

В соглашении США требовали контроля над широким спектром стратегических ресурсов, в частности редких металлов и материалов, таких как литий, графит и уран, часто ошибочно отождествляемых с редкоземельными ископаемыми.

Ожидалось, что соглашение подпишут во время встречи украинской и американской делегации на конференции в Мюнхене, но этого не произошло.

В конце концов Украина сообщила администрации Трампа, что не может подписать предложения Вашингтона, но украинцы продолжают обдумывать альтернативы.

Зеленский прокомментировал соглашение с США о редкоземельных ресурсах

Обсуждение соглашения по обмену редкоземельных элементов на помощь США продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все еще разговариваем. В нашей истории, вы знаете, было много разных разговоров с разными администрациями США. Даже в мой первый год мы вели много разных диалогов", — подчеркнул президент.

Он настаивает, что соглашение с США о редкоземельных полезных ископаемых должно содержать гарантии безопасности для Украины.

"Любое соглашение относительно украинских полезных ископаемых должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США. Помогите нам это отстоять, и мы вместе на этом заработаем", – сказал Зеленский в интервью NBC News.

Президент подчеркнул, что если Украина не получит гарантий безопасности от США, то экономическое соглашение не будет работать. "Все должно быть справедливо", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в Украине посмотрели, какие редкоземельные элементы США импортируют для своей промышленности.

"Когда мы брали титан – это один из примеров, титан – мы сказали, что у нас есть титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", – уточнил президент.

В Белом доме назвали "недальновидным" отказ подписывать соглашение с США

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Гьюз назвал "недальновидным" решение президента Украины Владимира Зеленского не подписывать предложенное соглашение о предоставлении США доступа к редкоземельному полезному ископаемому в Украине, пишет Associated Press.

Администрация Трампа якобы "устала присылать Украине дополнительную помощь США", и Гьюз сказал, что соглашение о полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, присланные в Киев, одновременно развивая экономику Украины.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома также убежден, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против предстоящей агрессии и неотъемлемой частью крепкого мира".

"США это признают, россияне это признают, и украинцы должны это признать" , – добавил Хьюз.

Доступ к украинским редкоземельным ископаемым

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

Украина владеет занимает первое место в Европе по запасам урана и лития. О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.