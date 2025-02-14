Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых: предлагает создавать совместные предприятия

Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых и занимает первое место в Европе по запасам урана и лития.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье по изданию Politico.

"Мы не из тех, кто просит о вступлении в ЕС просто ради финансирования или преференций. Мы знаем себе цену и честно говорим об этом с партнерами. Мы уже являемся основой безопасности Европы", — подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых и занимает первое место в Европе по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что также в Украине самые большие запасы лития в Европе. В 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 миллионов тонн.

Поэтому Шмигаль отметил, что Украина готова создавать совместные предприятия, которые дадут ЕС стратегическое преимущество.

"Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Лишь 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что восстановление Украины станет важным фактором для консолидации Европы, поскольку речь идет о сотнях миллиардов евро инвестиций, которые создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС.

Доступ к украинским редкоземельным ископаемым

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Трамп заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов.

12 февраля Соединенные Штаты передали Украине первую часть соглашения о партнерстве, касающемся полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые, и подчеркнул, что Украина открыта для сотрудничества с партнерами в этой сфере.

О редкоземельных металлах, что и где есть в Украине и сколько это стоит подробнее читайте в материале Delo.ua.