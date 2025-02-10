"Предлагать партнерам почти нечего". Разрешения на месторождения хотят отобрать у нынешних владельцев

Чтобы США смогли работать с украинскими ископаемыми, разрешения на месторождения нужно отобрать у нынешних владельцев, в частности – у экс-министра экологии времен президентства Виктора Януковича и руководителя компании Burisma Николая Злочевского.

Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он отметил, что дискуссия по идее привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые еще до войны исчезли с повестки дня.

"Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "почтенным", что получили их практически безвозмездно", — напомнил Гетманцев.

По его словам, "предлагать партнерам почти нечего".

Поэтому, по мнению нардепа, необходимо сначала вернуть народу Украины незаконно украденные месторождения, такие как, например, знаменитого и мощного надродобывателя Злочевского, продолжающего получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты.

Гетманцев подчеркнул, что вопрос о возвращении народу Украины украденных сверхценных месторождений неоднократно поднимался, но "был замят в наших кабинетах власти".

"Скажем прямо – Злочевский наиболее одиозный, но точно не исключение, ведь воровство недр – дело "чести" каждого почтенного олигарха прошлых времен", – заметил Гетманцев.

Он настаивает на ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращении их народа. Этот вопрос необходимо решать вне зависимости от интересов США или других партнеров, ведь это интерес народа.

"А уже после его решения, месторождения возможно и целесообразно передать иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но без льгот со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине, которое должен получить народ Украины", — убежден Гетманцев.

Он добавил, что готовит соответствующее обращение в СНБО, ведь это вопрос национальной безопасности.

О Burisma

Burisma Holdings – одна из самых крупных частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрированная на Кипре.

Сегодня Burisma Group, как отмечается на официальном сайте компании, оперирует крупнейшим буровым флотом в стране. Фирмы бизнес-группы добывают украинский газ в пяти областях на восьми месторождениях. В 2018 году компании, входящие в Burisma Holdings, добыли 1,08 млрд кубометров природного газа, что является четвертым показателем в Украине.

По данным реестра Кипра, в Совете директоров компании сегодня, в частности, бывший президент Польши Александр Квасьневский, инвестиционный банкир Алан Аптер, бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и дочь Николая Злочевского Карина.

Отметим, что в совет директоров компании Злочевского Burisma с 2014 года входил сын бывшего президента Джо Байдена Хантера.

Как ранее сообщали СМИ, СБУ с 2023 года расследует, как Burisma в 2004-2012 годах получала спецразрешения на пользование недрами (при том, что Злочевский в то время занимал разные госдолжности). Но о результатах расследования до сих пор ничего не известно.

Что известно о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на предоставление американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из направлений "Плана победы" являются инвестиции в полезные ископаемые и подчеркнул, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами в этой сфере.

Заметим, в конце 2024 года Верховная Рада в целом приняла законопроект №6227 об "Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года".

Как заметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, согласно принятому закону, Украина на средства налогоплательщиков будет разведывать ископаемые, а затем определенные месторождения будут отдаваться иностранным юридическим и физическим лицам за бесценок, без полноценных конкурсных процедур. Он прогнозирует, что с молотка уйдут 100 видов уникальных редкоземельных ископаемых, 22 из которых признаны Евросоюзом критическими.